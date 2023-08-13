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أعلنت جريدة "الجمهورية" تعيين الاستاذ جورج سولاج كمدير عام لـ"الجمهورية نيوز كورب" بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تحرير الجريدة، ليتولى مسؤولية الإشراف على العمليات العامة للصحيفة.وعبّر سولاج عن امتنانه العميق لنائب رئيس الحكومة الاسبق إلياس المرّ للثقة التي وضعها فيه وقرار تكليفه بهذا الدور الحيوي. وأكد التزامه بالحفاظ على القيم الأساسية للصحيفة من الحياد والشفافية، التي كانت أساسية لسمعة الجمهورية كمصدر موثوق للأخبار.وتابع :"أنا مكرم حقًا بالثقة التي وضعها الياس المرّ والنائب ميشال المر في قيادتي لجريدة الجمهورية كمدير عام. أنا ملتزم بمواصلة مهمتنا في تقديم معلومات دقيقة وغير متحيزة لقرائنا مع الالتزام بمبادئ النزاهة الصحفية".