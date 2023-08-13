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لبنان
جورج سولاج مديرًا عامًا لـ"الجمهورية نيوز كورب"
Lebanon 24
13-08-2023
|
06:47
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أعلنت جريدة "الجمهورية" تعيين الاستاذ جورج سولاج كمدير عام لـ"الجمهورية نيوز كورب" بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تحرير الجريدة، ليتولى مسؤولية الإشراف على العمليات العامة للصحيفة.
وعبّر سولاج عن امتنانه العميق لنائب رئيس الحكومة الاسبق إلياس المرّ للثقة التي وضعها فيه وقرار تكليفه بهذا الدور الحيوي. وأكد التزامه بالحفاظ على القيم الأساسية للصحيفة من الحياد والشفافية، التي كانت أساسية لسمعة الجمهورية كمصدر موثوق للأخبار.
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وتابع :"أنا مكرم حقًا بالثقة التي وضعها الياس المرّ والنائب ميشال المر في قيادتي لجريدة الجمهورية كمدير عام. أنا ملتزم بمواصلة مهمتنا في تقديم معلومات دقيقة وغير متحيزة لقرائنا مع الالتزام بمبادئ النزاهة الصحفية".
وأكد سولاج أيضًا تفانيه في الدفاع عن قضية السيادة وحقوق لبنان من خلال الصحيفة. "ستظل الجمهورية ملتزمة بالتمسك بحقوق لبنان السيادية والدفاع عن حقوق اللبنانيين وحرياتهم وكرامتهم".
أضاف: "ستواصل جريدة الجمهورية تقديم تغطية شاملة، موضوعية، ومفيدة للشؤون الداخلية والدولية، محافظة على دورها كمصدر موثوق للأخبار لجمهورها".
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