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لبنان

شبكة لترويج وتعاطي المخدّرات في النبطيّة.. هذا مصيرها

Lebanon 24
13-08-2023 | 06:55
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: 

في سياق المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج مواد مخدّرة في مدينة النبطيّة والمناطق المجاورة.
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على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المذكورين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات مروّجَيْ مخدّرات، وأربعة من زبائنهما، وهم كلٌّ من:

م. ص. (مواليد عام 2001، فلسطيني - سوري) مروّج
ا. م. (مواليد عام 1995، فلسطيني) مروّج
ف. أ. (مواليد عام 1998، سوري)
ب. د. م. (مواليد عام 1999، سوري)
ع. د. م. (مواليد عام 1994، سوري)
م. د. د. (مواليد عام 2000، سوري)
أعطيت الاوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.

بتاريخ 08/08/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في بلدة عربصاليم أدّت إلى توقيف جميع المذكورين.

 بتفتيشهم، ضُبِطَ في حوزة الثّاني كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع، وأداة لفّ سجائر، وسكّين، وشفرة "موس".

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بقيامهما بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في النبطية وجوارها، واعترف الثّاني بالاستحصال على المخدّرات من محلّة صبرا، كما اعترف الجميع بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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