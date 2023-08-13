الفتى حسين جثة في هذه المنطقة.. هكذا قضى برصاصة على يد شقيقه

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن نقل الفتى حسين ج. (12 عاما) الى مستشفى بعلبك الحكومي جثة مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بعلبك.

وقد حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة ليتبين ان شقيقه علي (6 اعوام) كان يلهو ببندقية صيد، فأصاب شقيقه عن طريق الخطأ، وأرداه قتيلا.

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