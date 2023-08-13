اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في مسبح "شمس الأصيل" في دير الزهراني في المكان المخصص للنساء، ما ادى الى احتجاز بعض الرواد لفترة من الوقت، قبل أن تتدخل القوى الامنية وتعمل على فض الاشكال.



Advertisement وبحسب المصادر الامنية فإن الاشكال انتهى وفتح تحقيق بالحادثة. وبحسب المصادر الامنية فإن الاشكال انتهى وفتح تحقيق بالحادثة.

وفي وقت لاحق، نفت إدارة منتجع "شمس الاصيل" في كفروة النبطية، في بيان، "الاشاعات التي تروج على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول اشكال مسلح في مسبح المنتجع"، لافتة الى ان "هذه الاخبار كاذبة وعارية من الصحة، وانه حصل اشكال بين عدد من النساء في المسبح الخاص بالنساء، وتمت معالجته سريعا من قبل الادارة، ولم يتعد الامر التلاسن الكلامي".



وختمت إدارة المنتجع محذرة من "اشاعة الاخبار المغرضة، التي تسيء للمنتجع الذي يستقبل رواده وزبائنه في اقسامه كافة بشكل طبيعي، وسيتم ملاحقة مروجيها بالطرق القانونية والقضائية".