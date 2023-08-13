اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.