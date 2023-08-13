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لبنان

اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدًا

Lebanon 24
13-08-2023 | 11:22
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يترأس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وذلك عند الساعة 12:00 من قبل ظهر غد الاثنين في مكتبه بوزارة الداخلية.
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وزير الداخلية

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