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لبنان
اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدًا
Lebanon 24
13-08-2023
|
11:22
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يترأس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وذلك عند الساعة 12:00 من قبل ظهر غد الاثنين في مكتبه بوزارة الداخلية.
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وزير الداخلية
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