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لبنان
توتر عند الحدود الجنوبية.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
13-08-2023
|
12:09
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار، على عنصر تابع لحزب الله ألقى زجاجة مولوتوف داخل إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل اعلام اسرائيلية.
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اسرائيال
حزب الله
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