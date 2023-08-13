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لبنان

توتر عند الحدود الجنوبية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
13-08-2023 | 12:09
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار،  على عنصر تابع لحزب الله ألقى زجاجة مولوتوف داخل إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل اعلام اسرائيلية.
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