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لبنان

اقتحام مخفر في وادي خالد.. وتهريب موقوفين

Lebanon 24
13-08-2023 | 13:07
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اقتحم مسلحون مخفر الدرك في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد وعملوا على تهريب 3 موقوفين وفروا إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور توجهت قوة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً  في الحادثة، وفق ما أفادت قناة "الجديد".
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وادي خالد

مخفر

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