اقتحام مخفر في وادي خالد.. وتهريب موقوفين

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اقتحم مسلحون مخفر الدرك في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد وعملوا على تهريب 3 موقوفين وفروا إلى جهة مجهولة.وعلى الفور توجهت قوة من الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة، وفق ما أفادت قناة "الجديد".