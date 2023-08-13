على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.