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لبنان
نصار وسويف زارا فعاليات مهرجانات سيدة الغسالة في القبيات
Lebanon 24
13-08-2023
|
14:04
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تستمر لليوم الثالث على التوالي فعاليات مهرجانات عيد سيدة الغسالة العجائبية في بلدة القبيات العكارية، التي تنظمها سنويا رعية سيدة الغسالة، بدعم من "مؤسسة انسان"، وبالاشتراك مع الفرق الكشفية (كشافة لبنان - فوج سيدة الكرمل وكشافة ودليلات لبنان - فوج سيدة السلام وفرسان وطلائع وشبيبة سيدة الغسالة)، بمشاركة وحضور الالاف الذين يتوافدون يوميا الى حرم الكنيسة للتبرك والصلاة وللمشاركة في فعاليات هذه المهرجانات الفنية والثقافية والترفيهية والتسوق، من اسواق الاكل والمونة والحرفيات والاشغال اليدوية المفتوحة يوميا امام الزائرين، الذين توافدوا من القبيات والجوار ومناطق لبنانية عدة .
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وزار وزير السياحة وليد نصار موقع المهرجان، حيث كان في استقباله رئيس "مؤسسة انسان" ميشال عبدو ومديرها التتفيذي نزار عبدو الذي قدم للوزير نصار شرحا تفصيليا عن فعاليات المهرجان وحجم المشاركة التفاعلية الكبير جدا والمشجع لهذه السنة، وما وفره المهرجان حتى الان من فرص لكافة الصناعات المحلية والمنتجات الزراعية والحرفيين لتسويق انتاجهم، اضافة لحالة الفرح التي شكلتها فعاليات هذه المهرجانات وامسياتها الفنية والثقافية المتنوعة .
وقد جال الوزير نصار في ارجاء المعرض ، متذوقا الاطباق الريفية والحلويات والعصائر المنتجة محليا ومعاينا الاشغال اليدوية والحرفية ومشاركا المحتفلين فرح هذا اللقاء، مثنيا على المشرفين والمساهمين في انجاح هذه المهرجانات "التي يجب ان تعم كل لبنان" .
وكان رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف قد زار كنيسة سيدة الغسالة برفقة عدد من الكهنة، مباركا و معاينا فعاليات المهرجان كافة، مبديا اعجابه بما هو حاصل وبالفرح الذي لمسه لدى العدد الكبير من زوار الكنيسة والمشاركين باحتفاليات هذا العيد المستمر حتى 15 الجاري.
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