Advertisement

لبنان

عُثر عليه مصاباً بطلق ناري في رأسه!

Lebanon 24
13-08-2023 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1097263-638275596759509966.jpg
Doc-P-1097263-638275596759509966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على المواطن ش. م. في بلدة الفرزل مصابا بطلق ناري في رأسه، وتم نقله إلى مستشفى خوري في زحلة لتلقي العلاج. (الوكالة الوطنية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: عنصر من حزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجهة الإسرائيلية من الحدود مع لبنان
lebanon 24
14/08/2023 02:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
منافسات الدوري اللبناني: النجمة يتخطى العهد بجدارة
lebanon 24
14/08/2023 02:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"بعز آب"... موجة الحر تتحول الى امطار غزيرة في بعض المناطق اللبنانية (فيديو)
lebanon 24
14/08/2023 02:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان اجتاز قطوعاً.. بري: أنا حاضر وجاهز
lebanon 24
14/08/2023 02:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طلق ناري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-08-13
17:02 | 2023-08-13
16:59 | 2023-08-13
16:15 | 2023-08-13
14:04 | 2023-08-13
13:12 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24