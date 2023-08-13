هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها

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شعر سكان بيروت وصيدا مساء اليوم الأحد بهزة أرضية خفيفة.وبحسب المعلومات فان هذه الهزة، هي ارتداد لهزة ارضية ضربت سواحل مدينة بودروم غرب تركيا المطلة على بحر ايجا، بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ووصلت ارتدادتها الى الدول المجاورة.