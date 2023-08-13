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لبنان
النار تحت الرماد
Lebanon 24
13-08-2023
|
17:02
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تُفيد المعلومات المسرَّبة من مخيم عين الحلوة أن النار باقية تحت الرماد، وأن حركة إقامة المتاريس وبناء الدشم مستمرة بين الأحياء المتقابلة للأطراف المتنازعة على السيطرة على المخيم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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