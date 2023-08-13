تدخّل إيجابي

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لبنان
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Lebanon 24
13-08-2023
|
17:30
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أدَّى تدخُّل زعيم مخضرم لتيار سياسي إلى لجم انزلاق نوابه في دوامة التصريحات الشعبوية التي رافقت موجة الغضب لأهالي الكحالة بعد سقوط قتيل من أبناء البلدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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