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تعمل "قوى المعارضة" بشكل مكثف على التحضير لزيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الشهر المقبل، في ظل توقع أن تعاود المساعي الفرنسية نشاطها مع مختلف الاطراف السياسيين.وتقول مصادر مطلعة ان المعارضة لديها هدف اساسي تعمل عليه هو ان تستقبل لودريان وهي موحدة بشكل كامل، من خلال موقف سياسي متفق عليه، وقرار واضح مرتبط بالحوار بمختلف أشكاله.وتعتبر المصادر ان كل الجهود والاتصالات التي تحصل اليوم تهدف الى الوصول إلى هذا الهدف، لكي تتمكن المعارضة من التفاوض من موقع القوة لا من موقع التشرذم.وتكشف المعلومات أنَّ العديد من أطراف المعارضة تجري إتصالات في ما بينها هدفها التأكيد على وجوب إعادة كافة الحسابات بشأنِ إمكان الذهاب إلى حوارٍ جامع يشارك فيه "حزب الله" بعد الحادثة التي شهدتها بلدة الكحالة.ولفتت المصادر إلى أنَّ ما جرى استدعى تساؤلاتٍ حول قبول تلك الأطراف بمجالسة الحزب وسط الإحتقان القائم، علماً أن مطلب الحوار ليس داخلياً بل فرنسي بالدرجة الأولى.وبحسب المصادر، فإنَّ هناك مخاوف من أن تتزعزع خطوط مبادرة لودريان خلال الأيام المقبلة بشأن "حوار أيلول"، ما لم تجرِ عملية تطويق حادثة الكحالة نهائيا كما يجب، وبإجماع من القوى السياسيّة كافة.