جديد حوار "حزب الله" - باسيل

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بالرغم من حادثة الكحالة والمواقف التي أُطلقت بعدها، الا ان الحوار السياسي بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لا يزال قائما والتقارب المتجدد بينهما يسير على الطريق الصحيح.وبحسب مصادر مطلعة فإنه من المتوقع حصول لقاء بين قيادتي الحزبين خلال الايام المقبلة لكي يحصل "التيار" على إجابات مكتوبة واستفسارات من الحزب عن تفاصيل مطالب رئيس "التيار" النائب جبران باسيل.وتعتقد المصادر "ان الحزب لن يرسل ملاحظات بل اسئلة واستفسارات لكي يفهم الطبيعة القانونية لمطالب باسيل ولاحقا يصبح النقاش تقنيا وليس سياسيا للوصول الى صيغة مشتركة".