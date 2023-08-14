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لبنان

رئيس حزب "يتودد" الى مرشح رئاسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 01:30
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عُلم ان رئيس حزب تسلم مهامه حديثا سيقوم في الساعات القليلة المقبلة بزيارة احدى الشخصيات التي سبق أن طرحتها مرجعية روحية عُليا على لائحة الأسماء الجديّة المرشّحة لرئاسة الجمهورية. مع الإشارة الى أن هذه الشخصية المقيمة منذ مدّة طويلة خارج البلاد بدأت مؤخراً بتكثيف زياراتها الى لبنان وتركيز نشاطها على الصعيد الإنمائي.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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