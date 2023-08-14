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لبنان

توجّهان في "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 01:45
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لاحظت مصادر مطلعة وجود أكثر من توجه اعلامي وسياسي في "التيار الوطني الحر" بعد حادثة الكحالة، وهذا ما لا يزال سائداً حتى اليوم في ظل ضياع جدي لدى الجمهور العوني..
وبحسب المصادر فإن التوجه العام لـ"التيار" كان التهدئة وعدم الذهاب الى التحريض او الهجوم المباشر على "حزب الله"، وهذا ما كان واضحا من خلال الاداء الاعلامي لقناة الـ" او تي في" ولعدد من قياديي التيار.
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في المقابل، فان نواب منطقة الشوف وعاليه، والقياديين العونيين المعنيين مباشرة بمنطقة الكحالة، كان لهم رأي مختلف، فكان الهجوم المباشر على الحزب سيد الموقف من دون اي اعتبار للتحالف او للتقارب الحاصل مع حارة حريك.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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