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لبنان

ماذا يفعل اللبنانيون للتأمين على سياراتهم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 02:15
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قال العديد من المواطنين لـ"لبنان 24"، إنّهم منذ ارتفاع الدولار إلى مستويات كبيرة، توّجهوا إلى اختيار التأمين الإلزاميّ على سياراتهم، بعدما كانوا في السابق يقومون بالإشتراك سنويّاً في خدمة الـ"tout risque"، وذلك لكون فارق السعر بين الخدمتين كبير.
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ويقول أحد الموظفين في إحدى شركات التأمين إنّ الإشتراك الإلزاميّ كلفته 85 دولاراً، بينما الـ"tout risque" بـ500 دولار.


المصدر: لبنان 24

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