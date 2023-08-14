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لبنان

المفرقعات...شبه غائبة في العيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 03:15
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مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة، لُوحظ أنّ المواطنين لم يعودوا يشترون المفرقعات كما في السابق، حيث كانت تُسمع أصواتها عند كلّ عيد.
وقال بعض المواطنين لـ"لبنان 24"، إنّ كلفة المفرقعات أصحبت مرتفعة جدّاً، "وما حدا معو مصاري" لشرائها.
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المصدر: لبنان 24
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