31
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
34
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في عز الازمة المالية.. ما مصير اذاعة لبنان الرسمية؟
زينب زعيتر Zainab Zaiter
|
Lebanon 24
14-08-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمجرد أن خرجت أحاديث عن احتمال اقفال تلفزيون لبنان وتأكيد وزير الاعلام زياد مكاري عدم صحة ما تم تداوله ونفي قرار الاقفال، حتى ضج اللبنانيون "استنكارا" مبنيا على عاطفة ووجدانية تتعلق بـ"نوستالجيا" الشاشة اللبنانية الرسمية. فماذا عن الاذاعة اللبنانية، وأي مصير ينتظرها، وهي ايضا جزء من ذاكرة اللبنانيين وماضيهم وحاضرهم؟
Advertisement
الاذاعة اللبنانية هي جزء من الذاكرة والارشيف. تلك المؤسسة التي تأسست عام 1938 وحملت اولا اسم "راديو الشرق" قبل أن تتحول في العام 1946 الى الاذاعة اللبنانية، وبقيت لليوم على تواصل مع المستمعين محترمة عقول الجمهور ببرامج هادفة، على الرغم من كل الصعوبات المالية واللوجستية والمشاكل المتعلقة بالبث التي تعاني منها . بقيت حاضرة بهذه المساحة والاستديوهات التي شكلت نقطة اطلاقة حقيقة لعدد كبير من النجوم وعلى رأسهم السيدة فيروز، فصنعت أمجاد لبنان. كما بقيت الاذاعة حاضرة على الرغم من كل العصف الاعلامي والتحول الرقمي.
فهل مصير الاذاعة اللبنانية اليوم على المحك؟
يؤكد مدير الاذاعة اللبنانية محمد الغريب أنّ الاذاعة مستمرة بالعمل وستبقى مهما كانت الصعوبات، ولا يوجد أي تخوف على مصيرها، مشيرا في حديث خاص مع "لبنان 24" الى أنّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير عن التلفزيون. ويقول الغريب: "على الرغم من اعتقادي انّ تلفزيون لبنان لن يُقفل ابدا، الا انّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير، وذلك لجهة العاملين في الاذاعة وهم امّا موظفون او متعاقدون يتبعون لوزراة الاعلام، وبالتالي ما يسري على موظفي وزارات الدولة بما فيها وزارة الاعلام يسري علينا".
وبالتالي بحسب الغريب، "فانّه مهما كان الامر، الاذاعة اللبنانية مستمرة بالبث ولن تتوقف، ونؤكد اننا مررنا بكثير من الظروف الصعبة ولا نزال ولكن استمرينا بالعمل بالاذاعة من دون انقطاع".
استمرار البث
ويعد الغريب باستمرار البث مهما كانت الظروف، لما لهذه الاذاعة من مكانة كبيرة في نفوس اللبنانيين وهي التي رافقتهم في أحلك الظروف وفي الحرب عندما كانت الصلة الوحيدة للبنانيين مع ما يحصل في البلد، وايضا في "ايام العز" عندما كانت الاذاعة معبرا لاي فنان يطمح بالنجومية. ويؤكد الغريب: "لا نتحدث فقط عن الادارة واصرارها على المتابعة، بل كل من يعمل في الاذاعة من منتجين ومذيعيين وتقنيين يصرون على الاستمرارية ويقدمون البرامج ويكسبون الجوائز وسنستمر".
وإذ يؤكد غريب الصعوبات المالية الكبيرة والتقنية واللوجستية التي تعاني منها الاذاعة، ومؤخرا ما يرتبط بايقاف بعض البرامج لعدم توفر المال للعاملين، يقول: "عملنا بجهد مؤخرا كإدارة وبمساعدة كل من وزير الاعلام زياد مكاري ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة الاعلام د.حسان فلحة لنصل مجددا الى اتفاق وحل لحجز نفقات البرامج وعودتها الى السكة الطبيعية على الهواء".
جوائز للاذاعة
وعلى الرغم من كل الصعوبات فقد تمكنت الاذاعة اللبنانية مؤخرا من كسب الجوائز، فمؤخرا شاركت اذاعة لبنان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث حصدت جوائز عدة، كان ختامها الجائزة الاولى عن برنامج "عالم التكنولوجيا".
ويأتي هذا ايضا بعد نيل الإذاعة جائزتي "التميز الاعلامي "من جامعة الدول العربية وبرنامج" اذاعيات رائدات" من هيئة اتحاد اذاعات الدول العربية. وقبل اشهر قليلة، سلم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إذاعة لبنان درع "جائزة التميّز الإعلامي" عن فئة الإعلام البيئي في مسابقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن العام 2023.
وقبلها شاركت الاذاعة اللبنانية في المؤتمر الوزاري "من أجل تمكين المرأة" في مدريد وهو من تنظيم "الاتحاد من اجل المتوسط"، وذلك بمشاركة فاعليات وزارية وديبلوماسية واقتصادية على مستوى العالم. واختار حينها الاتحاد، الاذاعة اللبنانية لتكون شريكة اعلامية في الحدث العالمي.
تاريخ الاذاعة
تأسست إذاعة لبنان الرسمية عام 1938 تحت اسم "راديو الشرق" وانتقلت ملكيتها في العام 1946، أي بعد الاستقلال بثلاث سنوات إلى الدولة اللبنانية وأصبح اسمها الرسمي الإذاعة اللبنانية، وفي السبعينيات باتت تعرف باسم إذاعة لبنان.
وتحتفظ الاذاعة بأرشيف ضخم هو الأكثر ثراء من حيث المحتوى الفني في المنطقة العربية، ويحتوي على مئات البرامج والمسلسلات اللبنانية العربية المشتركة، إضافة لمقابلات نادرة وآلاف الأغنيات.
واليوم، لا احد ينكر حجم الصعوبات التي تعاني منها كل مؤسسات الدولة، ولكن أن يبقى هناك الاصرار على المتابعة واحترام التاريخ العظيم للاذاعة ومواصلة انتاج البرامج على الرغم من كل الصعوبات، فهذا يعني انّ الاذاعة كانت ولا تزال تبقى تحترم الجمهور، ويؤكد العاملون فيها انّها ستبقى على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
Lebanon 24
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
09:27 | 2023-08-13
13/08/2023 09:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعز آب"... موجة الحر تتحول الى امطار غزيرة في بعض المناطق اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
"بعز آب"... موجة الحر تتحول الى امطار غزيرة في بعض المناطق اللبنانية (فيديو)
08:01 | 2023-08-13
13/08/2023 08:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 تحدّيات فاجأت "حزب الله" بعد حادثة الكحالة.. هل بدأ التصعيد؟
Lebanon 24
3 تحدّيات فاجأت "حزب الله" بعد حادثة الكحالة.. هل بدأ التصعيد؟
06:00 | 2023-08-13
13/08/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
زينب زعيتر Zainab Zaiter
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-08-14
"تصعيد" ما بعد حادثة الكحالة.. هل أصبح "حوار أيلول" في خبر كان؟!
04:30 | 2023-08-14
الجلسة التشريعية في مهب السيناريوهات: انعقاد أو تأجيل والمواقف تتظهر تباعا
05:49 | 2023-08-14
قرارٌ بـ"رفع الجهوزية الأمنية".. ماذا أعلن وزير الداخليّة عن ملفي الكحالة وعين الحلوة؟
05:42 | 2023-08-14
بيرم استقبل المجلس الجديد لنقابة تلفزيون لبنان.. وهذا ما جرى بحثه
05:19 | 2023-08-14
كتاب من القاضية إسكندر لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟
04:45 | 2023-08-14
قياديّ في عين الحلوة يُعلن: هل كانت شاحنة الكحالة متوجّهة إلى المخيم؟
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 12:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 12:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 12:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24