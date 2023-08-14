في عز الازمة المالية.. ما مصير اذاعة لبنان الرسمية؟



لمجرد أن خرجت أحاديث عن احتمال اقفال تلفزيون لبنان وتأكيد وزير الاعلام زياد مكاري عدم صحة ما تم تداوله ونفي قرار الاقفال، حتى ضج اللبنانيون "استنكارا" مبنيا على عاطفة ووجدانية تتعلق بـ"نوستالجيا" الشاشة اللبنانية الرسمية. فماذا عن الاذاعة اللبنانية، وأي مصير ينتظرها، وهي ايضا جزء من ذاكرة اللبنانيين وماضيهم وحاضرهم؟

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الاذاعة اللبنانية هي جزء من الذاكرة والارشيف. تلك المؤسسة التي تأسست عام 1938 وحملت اولا اسم "راديو الشرق" قبل أن تتحول في العام 1946 الى الاذاعة اللبنانية، وبقيت لليوم على تواصل مع المستمعين محترمة عقول الجمهور ببرامج هادفة، على الرغم من كل الصعوبات المالية واللوجستية والمشاكل المتعلقة بالبث التي تعاني منها . بقيت حاضرة بهذه المساحة والاستديوهات التي شكلت نقطة اطلاقة حقيقة لعدد كبير من النجوم وعلى رأسهم السيدة فيروز، فصنعت أمجاد لبنان. كما بقيت الاذاعة حاضرة على الرغم من كل العصف الاعلامي والتحول الرقمي. لمجرد أن خرجت أحاديث عن احتمال اقفال تلفزيون لبنان وتأكيد وزير الاعلام زياد مكاري عدم صحة ما تم تداوله ونفي قرار الاقفال، حتى ضج اللبنانيون "استنكارا" مبنيا على عاطفة ووجدانية تتعلق بـ"نوستالجيا" الشاشة اللبنانية الرسمية. فماذا عن الاذاعة اللبنانية، وأي مصير ينتظرها، وهي ايضا جزء من ذاكرة اللبنانيين وماضيهم وحاضرهم؟الاذاعة اللبنانية هي جزء من الذاكرة والارشيف. تلك المؤسسة التي تأسست عام 1938 وحملت اولا اسم "راديو الشرق" قبل أن تتحول في العام 1946 الى الاذاعة اللبنانية، وبقيت لليوم على تواصل مع المستمعين محترمة عقول الجمهور ببرامج هادفة، على الرغم من كل الصعوبات المالية واللوجستية والمشاكل المتعلقة بالبث التي تعاني منها . بقيت حاضرة بهذه المساحة والاستديوهات التي شكلت نقطة اطلاقة حقيقة لعدد كبير من النجوم وعلى رأسهم السيدة فيروز، فصنعت أمجاد لبنان. كما بقيت الاذاعة حاضرة على الرغم من كل العصف الاعلامي والتحول الرقمي.





فهل مصير الاذاعة اللبنانية اليوم على المحك؟

يؤكد مدير الاذاعة اللبنانية محمد الغريب أنّ الاذاعة مستمرة بالعمل وستبقى مهما كانت الصعوبات، ولا يوجد أي تخوف على مصيرها، مشيرا في حديث خاص مع "لبنان 24" الى أنّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير عن التلفزيون. ويقول الغريب: "على الرغم من اعتقادي انّ تلفزيون لبنان لن يُقفل ابدا، الا انّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير، وذلك لجهة العاملين في الاذاعة وهم امّا موظفون او متعاقدون يتبعون لوزراة الاعلام، وبالتالي ما يسري على موظفي وزارات الدولة بما فيها وزارة الاعلام يسري علينا".

وبالتالي بحسب الغريب، "فانّه مهما كان الامر، الاذاعة اللبنانية مستمرة بالبث ولن تتوقف، ونؤكد اننا مررنا بكثير من الظروف الصعبة ولا نزال ولكن استمرينا بالعمل بالاذاعة من دون انقطاع".



استمرار البث

ويعد الغريب باستمرار البث مهما كانت الظروف، لما لهذه الاذاعة من مكانة كبيرة في نفوس اللبنانيين وهي التي رافقتهم في أحلك الظروف وفي الحرب عندما كانت الصلة الوحيدة للبنانيين مع ما يحصل في البلد، وايضا في "ايام العز" عندما كانت الاذاعة معبرا لاي فنان يطمح بالنجومية. ويؤكد الغريب: "لا نتحدث فقط عن الادارة واصرارها على المتابعة، بل كل من يعمل في الاذاعة من منتجين ومذيعيين وتقنيين يصرون على الاستمرارية ويقدمون البرامج ويكسبون الجوائز وسنستمر".

وإذ يؤكد غريب الصعوبات المالية الكبيرة والتقنية واللوجستية التي تعاني منها الاذاعة، ومؤخرا ما يرتبط بايقاف بعض البرامج لعدم توفر المال للعاملين، يقول: "عملنا بجهد مؤخرا كإدارة وبمساعدة كل من وزير الاعلام زياد مكاري ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة الاعلام د.حسان فلحة لنصل مجددا الى اتفاق وحل لحجز نفقات البرامج وعودتها الى السكة الطبيعية على الهواء".