عطل في سنترال سوق الغرب... ماذا قالت "أوجيرو"؟

أعلنت "أوجيرو" على منصة "اكس" أن "عطلا طرأ في سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وأضافت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".