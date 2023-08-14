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لبنان

عطل في سنترال سوق الغرب... ماذا قالت "أوجيرو"؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:36
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أعلنت "أوجيرو" على منصة "اكس" أن "عطلا طرأ في سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
 
وأضافت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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