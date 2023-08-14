ماذا يفعل "حزب الله" عند الحدود الآن؟ تقارير إسرائيلية تتحدّث عما يجري

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أنّ "رمي ناشط من حزب الله" زجاجة حارقة نحو السياج الحدودي قرب المطلة يُمثل ارتقاءً في إستفزازات الحزب ضدّ إسرائيل.



وقال مراسل قناة "كان" الإسرائيليّة روبي همرشلاغ، إنّ "ناشطاً من حزب الله يركب دراجة نارية، قام برمي زجاجة حارقة على السياج الحدودي، لكنّها لم تشتعل، فيما سببت ضرراً للبنية التحتية للسياج".

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ولفت همرشلاغ إلى أنّ "مُطلق الزجاجة الحارقة هرب بعد ذلك، في حين لم تنجح قوات الجيش بالرد في الوقت المناسب".



وتابع: "كما يبدو، فإنّ ناشطي حزب الله لم يتأثّروا من تهديدات وزير الأمن يوآف غالانت، الذي زار قبل أيام مزارع شبعا، وهدّد بتحويل لبنان واعادته إلى العصر الحجري". وقال مراسل قناة "كان" الإسرائيليّة روبي همرشلاغ، إنّ "ناشطاً من حزب الله يركب دراجة نارية، قام برمي زجاجة حارقة على السياج الحدودي، لكنّها لم تشتعل، فيما سببت ضرراً للبنية التحتية للسياج".ولفت همرشلاغ إلى أنّ "مُطلق الزجاجة الحارقة هرب بعد ذلك، في حين لم تنجح قوات الجيش بالرد في الوقت المناسب".وتابع: "كما يبدو، فإنّ ناشطي حزب الله لم يتأثّروا من تهديدات وزير الأمن يوآف غالانت، الذي زار قبل أيام مزارع شبعا، وهدّد بتحويل لبنان واعادته إلى العصر الحجري".

وفعلياً، فإن حادثة "إلقاء الزجاجة" حصلت، أمس الأحد، وقد أعلن الجيش الإسرائيليّ أنَّ عنصراً مشتبها فيه ألقى زجاجة حارقة من لبنان باتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل.

وقال جيش العدو في بيان إن "مشتبهاً فيه اقترب من السياج الحدودي بمنطقة المطلة على الحدود اللبنانية، وقام بإلقاء زجاجة حارقة على السياج"، وأضاف: "لقد أدت الحادثة إلى إلحاق أضرار طفيفة في كيبل الاستشعار لأحد ناقلي المياه في منطقة السياج".



وقبل صدور بيان الجيش، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عنصراً تابعا لحزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجانب الإسرائيلي في منطقة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان دون وقوع إصابات.



وفيما ذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار في الهواء كتحذير"، أكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية وقناة الـ12 الخاصة وقوع الحادثة على الحدود مع لبنان، لكنهما لم تشيرا إلى وقوع أي أضرار بسبب الزجاجة الحارقة.

إلى ذلك، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيليّة أخرى أنَّ "حزب الله يحوّل الخط الحدودي إلى خط مواجهة نشط مع احتكاك دائم"، مشيرة إلى أنّ الكيان الإسرائيلي سيُعاني وضعاً كارثياً في أيّ حربٍ مع "حزب الله"، معتبرة أنّ تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تُعدّ مضحكة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.