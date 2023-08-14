الحرارة تبلغ ذروتها اليوم مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واحتمال بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية مع احتمال تكون خلايا رعدية منفردة. تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي في المناطق الجبلية والتي تعود لمعدلاتها الموسمية، في ما تبقى دون تعديل يذكر يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة حيث تكون عنصر معزز للشعور بالحر، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية ، فوق معدلاتها بحدود الـ6 درجات.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط والتي ادت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، حيث تخطت الـ 43 درجة ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات) ، مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل، بحيث تكون الأجواء كاتمة وسديمية ويزيد الشعور بالحر وتبلغ ذروتها اليوم الاثنين مع ارتفاع في درجات الحرارة الدنيا على الساحل (بحدود الـ4 درجات) مع ظهور خلايا رعدية منفردة نتيجة ارتفاع الهواء الحار المحمل بالرطوبة في طبقات الجو العليا ، مما يؤدي لأمطار متفرقة . ومن المتوقع ان يخف تأثيرها في المناطق الجبلية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء فيما يستمر تأثير الكتل الحارة على الداخل و الساحل حتى نهاية الاسبوع لكن بوتيرة اخف.نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من بعد ظهر السبت وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الشمالية والجبلية واستقرارها في باقي المناطق الساحلية، على ان تبقى الحرارة الدنيا اعلى من معدلاتها بحدود ال4 درجات، بينما تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل ( 8 درجات) ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد من حدة الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى سوء في الرؤية ، ويتوقع هطول أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واحتمال بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية مع احتمال تكون خلايا رعدية منفردة. تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي في المناطق الجبلية والتي تعود لمعدلاتها الموسمية، في ما تبقى دون تعديل يذكر يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة حيث تكون عنصر معزز للشعور بالحر، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية ، فوق معدلاتها بحدود ال6 درجات.الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتراجع موجة الحر عن الجبال و لكن يستمر تأثيرها على الساحل و تبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود ال6 درجات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية.الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحيث تقارب معدلاتها الموسمية على الساحل ولكن مع رطوبة مرتفعة مما يبقي على الشعور بالحر، وتبقى مرتفعة في الداخل بحدود ال5 درجات، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.