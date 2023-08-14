3 جرحى في حادث سير على طريق عام فاريا!

أدى حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم على طريق عام بلدة فاريا- كسروان إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة.



وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلت جريحين إلى مستشفى السان جورج في عجلتون فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الثالث.

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