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لبنان

3 جرحى في حادث سير على طريق عام فاريا!

Lebanon 24
14-08-2023 | 04:10
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أدى حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم على طريق عام بلدة فاريا- كسروان إلى إصابة  3 أشخاص بجروح مختلفة.

وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلت جريحين إلى مستشفى السان جورج في عجلتون فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الثالث.
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حادث

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