المفتي دريان أدّى مناسك العمرة: ليحفظ الله لبنان من الفتن

Advertisement

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مكة المكرمة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وجرى البحث في الشؤون الدينية، و"توحيد كلمة المسلمين وتعزيز صورة وقيم الإسلام النبيلة".وتم التشديد على" التعاون والتنسيق المشترك بين دار الفتوى ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".وأشاد المفتي دريان بـ"الدور السعودي في القضايا العربية الإسلامية من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على سلامة واستقرار وأمن وأمان كل بلد عربي وإسلامي".وادى المفتي دريان مناسك العمرة، سائلا الله أن "يحفظ لبنان وشعبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يعم الأمن والأمان والاستقرار في لبنان وسائر الدول العربية والإسلامية"، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي لدار الفتوى.