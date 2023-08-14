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لبنان

بالخريطة.. شاهدوا الموقع الحالي لباخرة التنقيب عن الغاز الآتية إلى بيروت

Lebanon 24
14-08-2023 | 05:20
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كشفت بيانات موقع "marinetraffic" المتخصص برصد حركة السفن عبر العالم أنّ باخرة التنقيب عن النفط والغاز  "TRANSOCEAN BARENTS" القادمة إلى لبنان، تمكثُ حالياً في المياه الإقليمية بين مصر وتركيا.
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ومن المتوقع أن تصلَ الباخرة إلى بيروت بين يومي الأربعاء والخميس على أبعد تقدير، على أن تتجهَ فوراً إلى نقطة الحفر في البلوك رقم 9 ضمن المياه اللبنانية.
 
كذلك، فإنهُ من المُنتظر أن يلتحق بالباخرة الفريق الذي سيعمل عليها، وهو يضمّ 140 فنياً سيتم نقلهم مباشرة من مطار رفيق الحريري الدوليّ بواسطة الطوافات إلى نُقطة المنصّة. 
 
 
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