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لبنان

متى تفتح أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل أبوابها؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 06:08
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان "ان أمانة السجل العقاري في بعلبك - الهرمل ستفتح أبوابها كل يوم اثنين من الأسبوع أمام المواطنين وأصحاب العلاقة لتسليم إفادات عقارية واستلام وتسليم إيصالات المعاملات المسجلة بتاريخ سابق، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل 21 آب الحالي".
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