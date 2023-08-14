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لبنان

باسيل يُعلن ترشحه لرئاسة "الوطني الحر".. وهذا ما طلبه من المُنتسبين (فيديو)

Lebanon 24
14-08-2023 | 06:46
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أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ترشّحهُ لإنتخابات رئاسة "التيّار" التي ستُجري يوم 10 أيلول المُقبل.
 
وأشار باسيل إلى أنّ يوم الإنتخابات هو موعدٌ سيجري التأكيد خلاله على الإلتزام بالنظام والوعد بأن يكون "التيار" مؤسسة تتقيّد بقرار الناس، وقال: "مع فتح باب الترشيح يوم 10 آب، أعلن ترشُّحي لرئاسة التيار من أجل أن نُكمل معاً مشوار النضال الذي بدأناه عام 1988 ومشوار المأسسة الذي بدأناه سوياً عام 2015".
 
وأضاف: "أدعو أيّ منتسبٍ للتيار إلى الترشح للإنتخابات في حال توافرت فيه الشروط القانونية ولديه الأهلية التي تُخوله قيادة التيار، أو في حال كان غير راضٍ عن قيادتي للحزب سياسياً أو إدارتي تنظيمياً ولديه المشروع الأفضل.. نعم، أدعو إلى المنافسة الديمقراطية والأكيد أنني سأقبلُ بالنتيجة".
 
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