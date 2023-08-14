باسيل يُعلن ترشحه لرئاسة "الوطني الحر".. وهذا ما طلبه من المُنتسبين (فيديو)

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ترشّحهُ لإنتخابات رئاسة "التيّار" التي ستُجري يوم 10 أيلول المُقبل.

وأشار باسيل إلى أنّ يوم الإنتخابات هو موعدٌ سيجري التأكيد خلاله على الإلتزام بالنظام والوعد بأن يكون "التيار" مؤسسة تتقيّد بقرار الناس، وقال: "مع فتح باب الترشيح يوم 10 آب، أعلن ترشُّحي لرئاسة التيار من أجل أن نُكمل معاً مشوار النضال الذي بدأناه عام 1988 ومشوار المأسسة الذي بدأناه سوياً عام 2015".