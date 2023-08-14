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لبنان

الترك رأست اجتماعا بحث في الامن الغذائي والاجتماعي في النبطية

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:16
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رأست محافظ النبطية بالتكليف الدكتورة هويدا الترك اجتماعا حول الأمن الصحي والاجتماعي في مكتبها في السرايا الحكومية في النبطية، ضم رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم، رئيس مصلحة الاقتصاد في محافظة النبطية محمد بيطار وطبيب القضاء الدكتور بشار شميساني.
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وتم التداول خلال الاجتماع في أوضاع المؤسسات الغذائية وطرق تنظيم العمل الرقابي، وتوخي توفير المعايير الصحية من قبل تلك المؤسسات في ظل الوضع الاقتصادي وبخاصة لناحية جودة الغذاء والاسعار. كما تم التشديد على وجوب اتخاذ الإجراءات  القانونية في حق المخالفين وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والبلدية، سيما لناحية التزام المؤسسات السياحية الشروط الوقائية المرعية الاجراء لتأمين سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين، وردع الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية المختصة. 
 
كما تم التطرق لمواضيع شتى تتعلق بالحفاظ على السلامة العامة بين المحافظ الترك ورؤساء المصالح في الأقضية.
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