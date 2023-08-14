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لبنان

علامة وريزا عرضا لملف النازحين السوريين

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:48
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 التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
 
ووفق بيان، بحث علامة وريزا في الأوضاع العامة في البلاد و"أهمية الاتفاق الذي وقع بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تسليم "الداتا" التابعة للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية وهو ما ورد ضمن التوصيات التي صدرت عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول ملف عودة النازحين السوريين، وأثنى ريزا عليها وعلى عمل اللجنة ككل.
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وأشار البيان الى ان النائب علامة "أبدى الرغبة في زيارة عواصم القرار بعد انتخاب رئيس للجمهورية لدعم ملف عودة النازحين والعمل على عقد لقاء في المجلس النيابي لشرح التوصيات الصادرة عن اللجنة في حضور سفراء الدول الأوروبية والجهات الرسمية اللبنانية".
 
كما عرض الجانبان موضوع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار  (3RF) وأهميته، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للصحة وكيفية دعمها.
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