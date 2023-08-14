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لبنان

تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة.. هل مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:56
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صــدر عــن المديريّة العامة لقوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه فيه بجرم سرقة.
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وتطلب هذه المديريّة العاّمة مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو لتحديد مكان وجوده، الاتّصال بفرع معلومات الشّمال على الرقم: 423086-06، للإدلاء بها. علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
 
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