تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة.. هل مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

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صــدر عــن المديريّة العامة لقوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه فيه بجرم سرقة.وتطلب هذه المديريّة العاّمة مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو لتحديد مكان وجوده، الاتّصال بفرع معلومات الشّمال على الرقم: 423086-06، للإدلاء بها. علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.