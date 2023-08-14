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لبنان

اليكم جدول أعمال الجلسة التشريعيّة الخميس

Lebanon 24
14-08-2023 | 08:32
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عمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية ليوم الخميس 17 آب 2023، عند الساعة 11 من قبل الظهر.

وفي مقدّمة جدول أعمال الجلسة إقتراح صندوق السيادي اللبناني.

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