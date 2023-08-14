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لبنان

بسبب توقف خط الخدمات الكهربائية.. مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه وتقنينه

Lebanon 24
14-08-2023 | 08:29
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 أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى "المشتركين في دوائر المياه التابعة لها كافة، توقف التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، ومما يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".
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وعليه تمنت المؤسسة على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد".
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