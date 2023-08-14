أي دولة عربية سجّلت أعلى درجات في الحرارة اليوم؟ وهذه مرتبة لبنان

تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

Advertisement

وقد سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.وتبين من خلال رصد لدرجات الحرارة في الدول العربية حسب تطبيق accuweather الذي يقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، وهيئات الأرصاد الجوية في الدول العربية، أن درجات الحرارة في الدول العربية تراوحت بين 26 و50 درجة.لبنان، بيروت 32سوريا، دمشق 42الأردن، عمان 40العراق، بغداد 50مصر، القاهرة 36الخرطوم، السودان 39طرابلس، ليبيا 31نواكشوط، موريتانيا 31مقديشو، الصومال 30جيبوتي 37موروني، جزب القمر 28اليمن، صنعاء 28السعودية، الرياض 45الإمارات، أبو ظبي 40سلطنة عمان 35قطر، الدوحة 41الجزائر 29تونس 33المغرب، الرباط 26 (روسيا اليوم)