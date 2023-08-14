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لبنان

أي دولة عربية سجّلت أعلى درجات في الحرارة اليوم؟ وهذه مرتبة لبنان

Lebanon 24
14-08-2023 | 09:00
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تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
 
 
وقد سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
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وتبين من خلال رصد لدرجات الحرارة في الدول العربية حسب تطبيق accuweather الذي يقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، وهيئات الأرصاد الجوية في الدول العربية، أن درجات الحرارة في الدول العربية تراوحت بين 26 و50 درجة.

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة التي سجلت اليوم الاثنين في العواصم العربية:

لبنان، بيروت 32
سوريا، دمشق 42
الأردن، عمان 40
العراق، بغداد 50
مصر، القاهرة 36
الخرطوم، السودان 39
طرابلس، ليبيا 31
نواكشوط، موريتانيا 31
مقديشو، الصومال 30
جيبوتي 37 
موروني، جزب القمر 28
اليمن، صنعاء 28
السعودية، الرياض 45
الإمارات، أبو ظبي 40
سلطنة عمان 35
قطر، الدوحة 41
الجزائر 29
تونس 33
المغرب، الرباط 26 (روسيا اليوم)

لبنان

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