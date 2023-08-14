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لبنان

قائد الجيش استقبل لازارو.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
14-08-2023 | 09:16
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء Aroldo Lazaro، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني.
 
كما استقبل المنتخب اللبناني للرماية بالبندقية الهوائية الذي شارك في بطولة العالم في تشيكيا، وهنأ أعضاء الفريق بعدما أحرز الرامي فادي كيوان المركز الأول في العالم إفراديًّا، فيما أحرز الفريق المركز الثاني في العالم على صعيد الفرق.
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كذلك استقبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة  أكرم الحلبي على رأس وفد من الاتحاد وفريق قدامى نجوم كرة السلة اللبنانية الذين شاركوا في المباراة مع منتخب الجيش اللبناني بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش.
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