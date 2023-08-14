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لبنان

المفتي قبلان: اليوم لبنان عزيز رغم اللعبة الدولية ومشاريع الخنق الأميركي

Lebanon 24
14-08-2023 | 09:15
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 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة ذكرى انتصار حرب تموز، بيانا جاء فيه:" لأن الأوطان بالتضحيات، ولأن الخرائط الدولية أرادت لهذا البلد أن يكون جزءا من الكيان الصهيوني، ولأننا بقلب نصر تموز/آب الذي أسس لأكبر انتصار على مستوى إعادة تكوين ميزان المنطقة وطبيعة المواجهة السيادية للبنان، ولأن المقاومة اليوم بمثابة قوة إقليمية عظمى وذخيرة استراتيجية غير مسبوقة لهذا الوطن العزيز، فإننا نؤكد قيمة هذا البلد وقيمة جيشه وشعبه ومقاومته وسلمه الأهلي وشراكته الوطنية كأساس وجودي للبنان الكيان، والمطلوب ردع تل أبيب وقمعها والعين على زوالها، واليوم لبنان عزيز رغم اللعبة الدولية ومشاريع الخنق الأميركي، ومادة البحث اليوم في تل أبيب: كيف نحمي الجليل وتل أبيب من أي حرب قد تقع مع لبنان".
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