ارتفاع في تسعيرة الدولار عصرا

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89250 و89550 ليرة للدولار الواحد.

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و89400 ليرة للدولار الواحد.