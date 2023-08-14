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لبنان

الحاج حسن بحث مع وفد تربوي في "أمل" بملف متعاقدي الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
14-08-2023 | 08:58
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 إستقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن وفداً من المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل "برئاسة رئيس المكتب الدكتور علي مشيك، ضم رئيس دائرة التعليم العالي في المكتب الدكتور داود بعلبكي و الدكتور حسين دبوق ، في حضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور مجتبى مرتضى ، ومستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين.
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وتم البحث خلال اللقاء في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والمطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين والمتفرغين في الملاك من أجل ضمان إستمرارية الجامعة، وإنقاذ العام الدراسي المقبل.

وسلّم الوفد الوزيرالحاج حسن رسالة تضمنت دراسات موثقة تثبت أحقية المطالب.

الى ذلك، أكد الحاج حسن "دعمه للمطالب" التي وصفها ب"المحقة"، ووعد بنقلها إلى مجلس الوزراء.

 
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