30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-08-2023
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" أنّ رئيس إحدى البلديات البقاعية ا. م. أقدم على قتل عديله م.م.
وإذ لم تُعرف بعد الاسباب، الا انّه وبحسب المعلومات الاولية التي حصلنا عليها، فانّ رئيس البلدية دخل الى منزل عديله وطلب من زوجته الدخول الى غرفة ثانية، وصوب مسدسا في صدر م. م. وأرداه قتيلا على الفور.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:36 | 2023-08-14
جديد قضية هنيبعل القذافي في لبنان.. هذا ما طلبتهُ ليبيا عبر مذكرة رسميّة
11:30 | 2023-08-14
جلستان لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.. إليكم المواعيد والبنود التي سيتمُّ بحثها
11:23 | 2023-08-14
رسالةٌ مؤثرة إلى نصرالله من ضابطٍ في "حزب الله".. إليكم نصّها
11:07 | 2023-08-14
الحلبي رَأَسَ اجتماعاً للادارة التربوية ناقش متطلبات انطلاق العام الدراسي
10:42 | 2023-08-14
الهيئات الاقتصادية طالبت بتعديل المادة 7 من قانون "الكابيتال كونترول"
10:17 | 2023-08-14
منها القتل والخطف.. توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24