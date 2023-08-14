جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره

أكدت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" أنّ رئيس إحدى البلديات البقاعية ا. م. أقدم على قتل عديله م.م.



وإذ لم تُعرف بعد الاسباب، الا انّه وبحسب المعلومات الاولية التي حصلنا عليها، فانّ رئيس البلدية دخل الى منزل عديله وطلب من زوجته الدخول الى غرفة ثانية، وصوب مسدسا في صدر م. م. وأرداه قتيلا على الفور.

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