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لبنان

جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 10:10
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أكدت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" أنّ رئيس إحدى البلديات البقاعية ا. م. أقدم على قتل عديله م.م.

وإذ لم تُعرف بعد الاسباب، الا انّه وبحسب المعلومات الاولية التي حصلنا عليها، فانّ رئيس البلدية دخل الى منزل عديله وطلب من زوجته الدخول الى غرفة ثانية، وصوب مسدسا في صدر م. م. وأرداه قتيلا على الفور.
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