منها القتل والخطف.. توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي :



"بتاريخ 14/ 8/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التيرو – الشويفات المواطن (ج. م.) المطلوب بموجب 39 مذكرة توقيف لارتكابه جرائم: القتل، خطف مواطنين بقوة السلاح مقابل فدية مالية، الإتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها، إطلاق النار في الهواء وباتجاه أشخاص. سلم الموقوف وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

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