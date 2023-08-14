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لبنان

منها القتل والخطف.. توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة

Lebanon 24
14-08-2023 | 10:17
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي :
 
"بتاريخ 14/ 8/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التيرو – الشويفات المواطن (ج. م.) المطلوب بموجب 39 مذكرة توقيف لارتكابه جرائم: القتل، خطف مواطنين بقوة السلاح مقابل فدية مالية، الإتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها، إطلاق النار في الهواء وباتجاه أشخاص. سلم الموقوف وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
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