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لبنان

لقاء في وزارة البيئة بحث في ملف مطمر النفايات في الجيّة

Lebanon 24
14-08-2023 | 09:40
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عقد اليوم في مكتب  وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، لقاء موسعا ضم عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ورؤساء بلديات: الجية وسام الحاج وبرجا كامل الخطيب والدبية نبيل البستاني وضهر المغارة طلعت داغر وبعاصير امين القعقور.
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وتم الاتفاق على طي ملف مطمر النفايات في الجية بسبب اجماع الحاضرين واهالي المنطقة على رفضه، لعدم مطابقته المواصفات المطلوبة والتركيز على توسيع وتطوير معمل النفايات الصلبة التابع لإتحاد السويجاني ( الشوف الأعلى) والقادر على استيعاب نفايات قضاء الشوف، وتأمين المستلزمات الضرورية كافة لاستكماله.
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