لقاء في وزارة البيئة بحث في ملف مطمر النفايات في الجيّة

عقد اليوم في مكتب وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، لقاء موسعا ضم عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ورؤساء بلديات: الجية وسام الحاج وبرجا كامل الخطيب والدبية نبيل البستاني وضهر المغارة طلعت داغر وبعاصير امين القعقور.

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وتم الاتفاق على طي ملف مطمر النفايات في الجية بسبب اجماع الحاضرين واهالي المنطقة على رفضه، لعدم مطابقته المواصفات المطلوبة والتركيز على توسيع وتطوير معمل النفايات الصلبة التابع لإتحاد السويجاني ( الشوف الأعلى) والقادر على استيعاب نفايات قضاء الشوف، وتأمين المستلزمات الضرورية كافة لاستكماله.