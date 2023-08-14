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لبنان

جلستان لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.. إليكم المواعيد والبنود التي سيتمُّ بحثها

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:30
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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16 آب 2023 جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، إضافة للبحث في البندين التاليين:
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1- مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
 
2- مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية في احتياطي موازنة العام 2023 قبل تصديقها.
 
كذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى له عند الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق فيه 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 آب 2023.
 
للإطلاع على بنود جدول أعمال جلسة الخميس.. إضغط هنا
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