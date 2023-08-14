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لبنان

رسالةٌ مؤثرة إلى نصرالله من ضابطٍ في "حزب الله".. إليكم نصّها

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:23
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نشرَ موقع "المنار" الإلكترونيّ رسالةً من ضابط في غرفة عمليات "حزب الله" قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
 
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وأشار الموقع إلى أن هذه الرسالة هي مقطعٌ من مقابلة أجراها موقع "المنار" مع "الحاج رضا"، وتضمّنت قراءة لواقع جيش العدو الإسرائيلي نتيجة الرصد والمتابعة، إضافة إلى نوع المفاجأة التي تنتظر العدو في أي حربٍ مقبلة.
 
وفي ما يلي نص الرسالة من "الحاج رضا" إلى السيّد نصرالله:
"... أما اليوم فنقول لسماحة الأمين العام المفدى، وهو يعلم الحال بأن لك جنودا مجندة من أبناء علي وفاطمة، وأبناء الحسن والحسين، وأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم والمئات من الاستشهاديين الجاهزين لتضحية وللقتال وللدفاع عن عزة أرضنا وكرامة وطننا، وبلدنا ونصرة أهلنا في فلسطين وقضية القدس التي ستبقى القضية المركزية للشعوب الإسلامية والعربية وللأحرار في العالم، وهذه القبلة، وهذه البوصله واضحة.
 
نقول لسماحته، نحن طوع يديك، وتحت رايتك للدفاع عن لبنان وعن أهله، وللدفاع عن قضية فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ من أعمارنا ويمد بعمركم الشريف، وأن تبقى الراية الحق خفاقة بأيديكم، تحت ظل الولي القائد الخامنئي حفظه الله، ونحن جاهزون بإذن الله ومنتظرون لتدمير الوية والآلة العسكرية ودبابات العدو في حال دخلوا إلى لبنان بإذن الله".
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