جديد قضية هنيبعل القذافي في لبنان.. هذا ما طلبتهُ ليبيا عبر مذكرة رسميّة

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الإثنين، أنّ السلطات القضائيَّة الليبيّة طلبت رسمياً من لبنان الإفراج عن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والمُحتجز في لبنان منذ العام 2015.

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وأشارت الوكالة في تقريرٍ لها ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ الطلب الليبيّ بشأن القذافي جاء بعد تدهور صحّة الأخير، وفق ما قاله مسؤولون، اليوم.

وكانت صحة القذافي تدهورت منذ أن أضرب عن الطعام في 3 حزيران الماضي احتجاجاً على توقيفه من دون محاكمة، وقد نُقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين.



ولفت مسؤولون قضائيون لبنانيون إلى أنّ المُدّعي العام الليبي الصّديق الصور أرسلَ طلباً في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى نظيره اللبناني القاضي غسان عويدات بشأن القذافي.

وقالت المُذكرة أنّ تعاون لبنان في هذا الأمر قد يُساعد في الكشف عن حقيقة مصير الإمام المُغيب موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا عام 1978 مع رفيقيه.