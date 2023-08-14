Advertisement

لبنان

جديد قضية هنيبعل القذافي في لبنان.. هذا ما طلبتهُ ليبيا عبر مذكرة رسميّة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-08-2023 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1097527-638276359144292802.jpg
Doc-P-1097527-638276359144292802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الإثنين، أنّ السلطات القضائيَّة الليبيّة طلبت رسمياً من لبنان الإفراج عن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والمُحتجز في لبنان منذ العام 2015.
Advertisement
 
وأشارت الوكالة في تقريرٍ لها ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ الطلب الليبيّ بشأن القذافي جاء بعد تدهور صحّة الأخير، وفق ما قاله مسؤولون، اليوم.
 
وكانت صحة القذافي تدهورت منذ أن أضرب عن الطعام في 3 حزيران الماضي احتجاجاً على توقيفه من دون محاكمة، وقد نُقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين. 
 
ولفت مسؤولون قضائيون لبنانيون إلى أنّ المُدّعي العام الليبي الصّديق الصور أرسلَ طلباً في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى نظيره اللبناني القاضي غسان عويدات بشأن القذافي.
 
وقالت المُذكرة أنّ تعاون لبنان في هذا الأمر قد يُساعد في الكشف عن حقيقة مصير الإمام المُغيب موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا عام 1978 مع رفيقيه. 
 
وطرحت المُذكرة تساؤلاتٍ عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية ألين سكاف وأطفاله حتى تاريخ اختطافه وإحضاره إلى لبنان منذ 8 سنوات. (أسوشيتد برس)
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-08-14
17:30 | 2023-08-14
17:06 | 2023-08-14
16:57 | 2023-08-14
16:24 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24