لقاءٌ في سفارة فلسطين بحثَ ملف عين الحلوة.. هذه تفاصيله

استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات اليوم الاثنين، وفداً من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة برئاسة مسؤول الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب ضمّ عن عصبة الانصار ابراهيم السعدي وأيمن شريدي وخالد السعدي وعيسى المصري عن الحركة الاسلامية المجاهدة.

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وتم خلال اللقاء البحثُ في تداعيات عملية الاغتيال التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وما سبقها من اغتيال لعبد الرحمن فرهود وما نتج عن ذلك.

وأكد المجتمعون السبل الكفيلة لمعالجة تلك الظواهر الغريبة بشكل جدّي وجذريّ، معربين عن تمسكهم بحفظ الأمن والإستقرار في المخيم والجوار اللبناني.