Advertisement

لبنان

صور ودّعت الزميل صبراوي.. القصيفي: كان من الذين أغنوا المهنة من دون أن يغتنوا منها

Lebanon 24
14-08-2023 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1097539-638276380386391979.png
Doc-P-1097539-638276380386391979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت مدينة صور مراسل جريدة "النهار" الصحافي اسماعيل صبراوي بمأتم حاشد انطلق من أمام منزله في حوش صور، شارك فيه ممثل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي الزميل حيدر حويلا، ممثل رئيس بلدية صور حسن دبوق نائبه صلاح صبراوي، ممثل المكتب الاعلامي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل الزميل بلال قشمر، رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية الدكتور خليل جودي وممثلون عن "حزب الله" و"أمل" وأحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية واعلاميون وصحافيون وفاعليات اجتماعية وجمعيات واندية رياضية وكشفية واهالي المدينة.
Advertisement

وأمَّ الصلاة على روح الراحل الشيخ علي حب الله، وقد ووري الجثمان في الثرى ضمن جبانة المدينة. 

وكانت نقابة المحررين نعت في بيان، "ابن مدينة صور الذي احترف الصحافة مراسلاً ومصوراً لـ4 عقود من الزّمن في جريدة "النهار"، كان خلالها أميناً على نقل الأحداث الكبيرة، خصوصاً في جنوب لبنان، فوثقها بالكلمة والصورة".

وأشارت إلى أن عمل صبراوي امتاز بالدقة والموضوعية رغم الأخطار، مؤكدة أن الراحل "كان مثال النزاهة والأخلاق، ولم يشط به هوى عن الحقيقة"، وأضافت: "كذلك، كان صبراوي قمة في الوطنية والالتزام بقضايا الناس ومعاناتهم".

القصيفي

من جهته، قال نقيب المحررين في نعيه: "كأن قدر الصحافة في لبنان أن تودع فارسا تلو الآخر من الذين أبلوا البلاء الحسن في عالم المهنة التي اقتحموها بأخلاقية واحتراف، وقبل أي شيء بروح رسالية ما حادت يوما عن جادة الحق. وها هي تودع اليوم بالدمع والتحسر الزميل صبراوي، الذي دخلها صدفة واندمج فيها بالقلم والعدسة، فاستطاع أن يفرد لنفسه مكانة متقدمة في أسرتها. وهو من مراسلي "النهار" ومصوريها الأفذاذ، الذين أغنوا المهنة من دون أن يغتنوا منها".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-08-14
17:30 | 2023-08-14
17:06 | 2023-08-14
16:57 | 2023-08-14
16:24 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24