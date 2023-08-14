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لبنان

"البلد على كفّ عفريت".. وزيرٌ سابق يُطلق تحذيراً عاجلاً

Lebanon 24
14-08-2023 | 12:28
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رأى وزير الداخليّة الأسبق مروان شربل أنَّ "لبنان في مأزق ويقف على كفّ عفريت"، وقال: "يمكن أن نجتمع اليوم ولا نتمكّن من الإجتماع غداً لأسباب أمنيّة، ولذلك علينا التهدئة".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، قال شربل إنّ "الأحداث الأمنية تؤكد أنه لا يوجد حزب في لبنان ليس لديه سلاح"، مشيراً إلى أن مسألة تسييس القضاء تؤدي إلى عدم الوصول لأي نتيجة، وقال: "كل مطلق نار يوجّه سلاحه المتفلّت عند كل مناسبة لجهة المنطقة التي يكرهها، ولذلك فإن الرصاص لم يعد طائشاً أصبح مقصوداً.

واعتبر شربل أن لا دولة في لبنان، وبالتالي لا يمكن توقيف أي مطلق للنار، مؤكداً أن الأحزاب في لبنان مسؤولة بغالبيّتها عن السلاح المتفلّت لأن 90% من مطلقي النار هم من الحزبيين، وكل حزب يملك قضاءه.

وتعليقاً على حادثة الكحّالة، رأى شربل أن البيئة في لبنان أصبحت بغالبيّتها ضد "حزب الله"، وقال: "الحوادث من شويا الدرزية إلى خلدة السنية فالكحالة مسيحية تؤكد ذلك، وحزب الله يشعر بهذا الأمر كما يشعر بتململ البيئة الشيعية".

واعتبر شربل أن "الحلّ بالتفاهم بين الجميع"، وقال: "في حال بقي الوضعُ على ما هو عليه، فإننا نتّجه ليس فقط ‘لى تحلّل الدولة، بل أيضاً الى إمكانية إعادة احتلال لبنان من دول خارجيّة".
 
 
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