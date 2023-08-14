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لبنان

هل وصلَ "متحوّر كورونا" الجديد إلى لبنان؟ وزير الصحّة يكشف

Lebanon 24
14-08-2023 | 12:59
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أكَّدَ وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنه لا إصابات في لبنان بفيروس "آيريس" المتحور الجديد من وباء "كورونا"، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة برصد إصابات الوباء بشكل ودائم. 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، كشف الأبيض عن تسجيل إرتفاع في حالات "كورونا" في لبنان، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المسجلة متوقعة خصوصاً في فترة الصيف التي تشهدُ ازدياداً في حركة الوافدين إلى لبنان، وقال: "ما من شيء خارج المعتاد، كما أنه لا زيادة على صعيد الحالات الشديدة، ولم نرَ أن هناك داعٍ لتشديد الإجراءات". 

 
 

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