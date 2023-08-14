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لبنان

معلوماتٌ عن أسلحة شاحنة الكحالة.. إليكم الأسماء والأنواع

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:06
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كشفت مصادر أمنية رفيعة لقناة الـ"mtv" أن "شاحنة الكحالة كانت محمّلة بأسلحة متوسطة وخفيفة شرقية الصنع وهي عبارة عن كلاشنيكوف و12.7 وBKC"، مشيرة الى ان "الحمولة لا تزال في عهدة الجيش في وزارة الدفاع حتى الساعة".
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وأشارت المصادر الى أن "هوية عناصر "حزب الله" الذين أطلقوا النار ومنهم من أطلق النار على فادي بجاني لا تزال غير معروفة رغم أن وجوههم واضحة في الفيديوهات وذلك لأن "الحزب" يرفض تسليم أي منهم إلى القضاء أو إعطاء معلومات عنهم".


بدوره، لفت مصدر عسكري لـ"mtv"، الى ان "صورة المشهدية التي حصلت في الكحالة باتت واضحة لدى المحققين وفي حين لا أسماء محددة بعد بشأن مطلقي النار من "حزب الله" الا ان التحقيقات ستستمر حتى تحديد هوية مطلقي النار".
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